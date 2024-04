Am NATO-Geburtstag will Stoltenberg Einigkeit zeigen - so leicht wird das nicht

Während in den USA nach wie vor unklar ist, ob das Repräsentantenhaus die 60 Milliarden Dollar für die Ukraine freigibt, versucht NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg vor dem 75. Geburtstag des Verteidigungsbündnisses einen anderen Weg, die Ukraine zu unterstützen: 100 Milliarden Dollar sollen die NATO-Mitglieder Kiew in den kommenden fünf Jahren zur Verfügung stellen – so zumindest der Vorschlag. Am Mittwoch warb Stoltenberg zum Auftakt des NATO-Außenministertreffens der Bündnisstaaten für eine stärkere Rolle bei der Unterstützung der Ukraine – auch im Bereich der Logistik. Zudem kündigte der Norweger zu einem NATO-Beitritt der Ukraine an: „Die Frage ist nicht ob, sondern wann.“