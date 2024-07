Warum ein Rechter Mob einen Stützpunkt der israelischen Armee stürmte

Gewalt gegen Zivilisten ist Soldaten strengstens verboten. Der Mob zog ungestört durch die Basis. Die nur spät eintreffende Polizei konnte die Basis nur mit Mühe räumen.

Im Militärlager Sde Teman werden Palästinenser aus dem Gazastreifen gefangen gehalten und verhört. Sie sind verdächtig, sich am blutigen Massaker vom 7. Oktober der militant-islamistischen Hamas-Miliz beteiligt zu haben. Nach neun Kriegsmonaten mit weiteren Gefangennahmen ist die Basis mittlerweile überfüllt.

Von Anfang an kam es zu Gerüchten, aber auch Medienberichten, in Zusammenhang mit den in Sde Teman herrschenden harten Haftbedingungen. Verbundene Augen und Dauerfesselung wurden mit der hohen Fluchtgefahr erklärt. Die Basis ist nicht hermetisch abgesichert. Hinzu kam, dass in Israel nach der Ermordung und Vergewaltigung von 1200 Israelis am 7. Oktober die Empathie für mörderische Terroristen einen neuen Tiefpunkt erreichte.

Besucher nicht mehr möglich

Zuvor übliche Besuche des Internationalen Roten Kreuzes bei palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen sind seit Kriegsausbruch gesperrt. Solange die Hamas IRK-Besuche bei den in Gaza festgehaltenen israelischen Geiseln verbietet. Israel behandelt festgenommene Terroristen nicht als Kriegsgefangene, sondern als kriminelle Straftäter. Die Verhöre in Sde Teman sollen Anklageschriften gegen mutmaßliche Hamas-Angehörige vorbereiten. Die sprunghaft angestiegene Zahl der Gefangenen verhindert jedoch eine Verlegung in die ohnehin überfüllten Gefängnisse.