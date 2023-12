Hamas will vor Kriegsende keinen weiteren Gefangenenaustausch

Die radikalislamistische Hamas will nach eigenen Angaben Verhandlungen ĂŒber die Freilassung weiterer Geiseln erst nach Ende des Gazakriegs fortsetzen. Saleh al-Aruri, ein HamasanfĂŒhrer, sagte am Samstag, unter den verbliebenen Geiseln seien nur MĂ€nner, die in der Armee gedient hĂ€tten und Soldaten. Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant erklĂ€rte dagegen, es seien noch 15 Frauen und zwei Kinder unter den Geiseln in der Gewalt der Hamas.

Erst bei einem Waffenstillstand im Gazastreifen werde es einen weiteren Gefangenenaustausch mit Israel geben können, erklĂ€rte al-Aruri. Vorige Woche hatten Israel und die Hamas unter Vermittlung Katars, Ägyptens und der USA erstmals eine Feuerpause vereinbart, die zweimal kurz verlĂ€ngert wurde. In der Zeit ließ die Hamas 105 Geiseln frei, darunter 14 Deutsche, und Israel im Gegenzug 240 palĂ€stinensische HĂ€ftlinge. Die israelische Armee hat am Wochenende sechs israelische Familien von Geiseln darĂŒber informiert, dass ihre Angehörigen nicht mehr leben.

