Gaza-Hilfslieferung in israelischem Hafen blockiert

Infolgedessen sei eine Lieferung aus der Türkei, die aus 1049 Containern mit Hilfsgütern wie Mehl, Kichererbsen, Zucker und Speiseöl bestand und den Bedarf von 1,1 Millionen Menschen für einen Monat decken sollte, im Hafen blockiert.

Israel wirft UNRWA vor, mehrere ihrer Mitarbeiter seien in den Hamas-Überfall auf israelisches Grenzgebiet verwickelt, bei dem rund 1200 Israels getötet und über 200 verschleppt worden seien. Am Wochenende meldete die israelische Armee zudem den Fund eines Hamas-Terrortunnels unter dem UNRWA-Hauptquartier in Gaza-Stadt.