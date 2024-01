US-Geheimdienstchef soll über Waffenruhe und Geisel-Deal verhandeln

105 Geiseln kamen durch Geisel-Deal Ende November frei

Ende November waren im Zuge einer von Katar, Ägypten und den USA vermittelten einwöchigen humanitären Feuerpause 105 Geiseln und 240 in Israel inhaftierte Palästinenser freigekommen. Katar, Ägypten und die USA bemühen sich derzeit um eine weitere Waffenruhe. Auch Bidens Nahost-Berater Brett McGurk führt derzeit Gespräche in der Region.

Hamas veröffentlicht Geisel-Video

Die radikalislamische Hamas hatte am Freitag im Onlinedienst Telegram ein Video veröffentlicht, das mutmaßlich drei als Geiseln im Gazastreifen festgehaltene israelische Frauen zeigt. Zwei der in dem fünfminütigen Video zu sehenden Frauen geben an, israelische Soldatinnen zu sein, bei der dritten handelt es sich nach ihren eigenen Angaben um eine Zivilistin. Die Frauen erklären, dass sie seit 107 Tagen festgehalten werden.

Das lässt darauf schließen, dass das Video bereits am vergangenen Sonntag aufgenommen wurde. Die Veröffentlichung des Videos erfolgte unmittelbar nach einer Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs (IGH) in Den Haag, in der Israel dazu aufgerufen wird, bei seinem Militäreinsatz im Gazastreifen jeden möglichen Akt eines "Völkermords" zu verhindern und den Zugang für humanitäre Hilfe in das Palästinensergebiet zu ermöglichen.