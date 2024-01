"Unser Einsatz kollabiert": UNRWA-Chef warnt vor Aus für Gaza-Hilfe

Das 1949 gegründete "United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East" leistet humanitäre Hilfe für Palästinenser im Gazastreifen, im Westjordanland sowie in Jordanien, Syrien und im Libanon. Das Hilfswerk hat bereits wiederholt erklärt, seine Arbeit im Gazastreifen stehe aufgrund von Überlastung kurz vor dem Zusammenbruch. "Unser humanitärer Einsatz, von dem zwei Millionen Menschen als Rettungsanker in Gaza abhängen, kollabiert", warnte der Schweizer Lazzarini jetzt. "Die Palästinenser in Gaza haben keine zusätzliche kollektive Bestrafung gebraucht."

