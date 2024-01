Wegen des Verdachts einer Verwicklung in den Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober hat das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) mehrere Mitarbeiter entlassen. Die israelischen Behörden hätten Informationen zu den Vorwürfen vorgelegt, er habe daraufhin sofort die Verträge der betroffenen Mitarbeiter aufgekündigt und eine Untersuchung in die Wege geleitet, erklärte UNRWA-Chef Philippe Lazzarini am Freitag. Die USA setzten umgehend ihre Zahlungen an UNRWA aus.

"Jeder UNRWA-Mitarbeiter, der in Terrorakte verwickelt war, wird zur Rechenschaft gezogen werden, auch durch strafrechtliche Verfolgung", erklärte UNRWA-Generalkommissar Lazzarini. UN-Generalsekretär António Guterres sei "entsetzt", sagte dessen Sprecher Stéphane Dujarric. Es werde eine "dringende und umfassende unabhängige Überprüfung des UNRWA vorgenommen", kündigte der Sprecher an. Guterres drohte demnach den Betroffenen ebenfalls mit einer sofortigen Entlassung sowie strafrechtlichen Konsequenzen, sollte die Untersuchung ihre Beteiligung an den Attacken ergeben.

