Hamas-Massaker: Tod von Friedensaktivistin Vivian Silver bestätigt

Silver war in angegriffenem Kibbuz Beeri

Silvers in Tel Aviv lebender Sohn Yonatan Zeigen hatte der Nachrichtenagentur AFP im vergangenen Monat gesagt, er habe am Tag des Hamas-Angriffs mit seiner Mutter telefoniert, als ab 11.00 Uhr Schüsse fielen. Sie habe ihm daraufhin geschrieben, dass bewaffnete Männer in ihrem Haus in Beeri seien; es war ihr letztes an ihren Sohn gesendetes Lebenszeichen. Mehr als 100 Bewohnerinnen und Bewohner Beeris wurden bei dem Hamas-Angriff getötet.

