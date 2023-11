Tote bei Anschlag in Jerusalem

Nach Angaben der israelischen Polizei seien zwei bewaffnete "Terroristen" in einem Fahrzeug vorgefahren und hätten mit einem M-16-Gewehr und einer Handfeuerwaffe auf Zivilisten geschossen.

USA setzen auf Fortsetzung der Feuerpause

Die USA setzen in einer ersten Reaktion nach dem Anschlag in Jerusalem auf eine Fortsetzung der Feuerpause. "Dieser Prozess bringt Ergebnisse, er ist wichtig und wir hoffen, dass er fortgesetzt werden kann", sagte US-Außenminister Antony Blinken vor Reportern bei einem Treffen mit dem israelischen Präsidenten Yitzhak Herzog am Donnerstag in Tel Aviv.