Feuerpause wird laut israelischer Armee fortgesetzt

Die Feuerpause im Gaza-Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas wird verlängert. Das gab das israelische Militär am Donnerstagmorgen unmittelbar vor Ablauf der Frist bekannt. Damit könnten weitere in den Gazastreifen verschleppte Geiseln freikommen und noch mehr humanitäre Hilfe in das abgeriegelte Küstengebiet am Mittelmeer gelangen.

"In Anbetracht der Bemühungen der Vermittler, den Prozess der Geiselbefreiung fortzusetzen, und vorbehaltlich der Bedingungen des Abkommens, wird die operative Pause fortgesetzt", teilte die israelische Armee auf Telegram mit.

Der Sicherheitsberater der israelischen Regierung, Mark Regev, sagte dem US-Sender CNN, wenn die Hamas zehn israelische Geiseln freilasse, werde die Feuerpause um einen Tag verlängert. Die Frage sei, ob die Hamas dies tun werde.

