Israelische Armee stürmt laut eigenen Angaben Hamas-Hauptquartier im Süden Gazas

Netanyahu: "D as südliche Ende des Gazastreifens muss in unserer Hand sein"

Der Nahostkrieg wird laut Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu noch Monate dauern. Israel kämpfe an "allen Fronten", sagte er am Samstag in einer im TV übertragenen Ansprache. Er ergänzte, dass Israel die Grenzen zu Ägypten kontrollieren müsse. "Der Philadelphi-Korridor - oder besser gesagt, das südliche Ende des Gazastreifens - muss in unserer Hand sein." Der Bereich müsse geschlossen werden. Jede andere Regelung würde eine Entmilitarisierung nicht gewährleisten.

Eine Geisel laut Terrororganisation bei Luftangriff getötet

Nach Darstellung einer palästinensischen Terrorgruppe wurde unterdessen eine Geisel im Gazastreifen bei einem Luftangriff getötet. Zuvor habe Israels Armee versucht, den israelischen Soldaten zu befreien, hieß es vom bewaffneten Arm der Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP). Der Versuch sei gescheitert, hieß es dazu am Samstag.