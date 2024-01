Schallenberg: Zwei-Staaten-Lösung ist "einziger Weg" für Frieden

Österreich zählt zu den größten Unterstützern Israels, das wegen seines Feldzugs zur Vernichtung der Hamas im Gazastreifen international massiv in die Kritik geraten ist. Bei der am Wochenende vom israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu geäußerten kategorischen Absage an eine Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern kann die österreichische Bundesregierung aber nicht mit.

Schallenberg: Zwei-Staaten-Lösung der "einzige Weg" für Frieden

"Eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung auf Basis des Völkerrechts ist the only show in town - der einzige Weg, dass Israelis und Palästinenser in Frieden und Sicherheit nebeneinander leben können", betonte Schallenberg im Vorfeld seiner New-York-Reise. Diesbezüglich hofft er offenbar auf eine Fortsetzung der durch die Hamas-Terrorattacke vom 7. Oktober jäh unterbrochene diplomatische Annäherung zwischen Israel und den arabischen Staaten. Eine solche "Normalisierungsperspektive" sei ein "Katalysator für Friede, Sicherheit und Wohlstand in der Region. Diese Bemühungen dürfen nicht von der Terrororganisation Hamas torpediert werden", so Schallenberg.

