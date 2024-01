Uneinig: USA drängen auf Zweistaatenlösung, Netanjahu lehnt ab

Israel unternehme demnach nach Ansicht Bidens auch nicht genug in Bezug auf humanitäre Hilfe im Gazastreifen. Nach drei Monaten Krieg und viel zu wenig Versorgung ist jeder der 2,2 Millionen Palästinenser im Gazastreifen hungrig. Bessert sich die Lage nicht, drohen viele von ihnen in den nächsten Wochen zu verhungern.

Außerdem ist die Gefahr für die USA, in einen Krieg mit dem Jemen zu geraten, größer geworden. Der Nahost-Experte Vali Nasr von der School of Advanced International Studies an der Johns Hopkins University sagte dem Wall Street Journal: "Es wurde Blut vergossen, das Ausmaß der Angriffe ist da, die Houthi werden jetzt nicht zurückweichen", zitierte ihn die Zeitung. Die Houthi zählen wie die islamistische Hamas im Gazastreifen und die libanesische Hisbollah-Miliz zur sogenannten "Achse des Widerstands", einem Geflecht von Gruppen im Kampf gegen Israel, die vom Iran unterstützt werden. Die Staatsführung in Teheran spricht dem jüdischen Staat das Existenzrecht ab.