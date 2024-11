Warum Netanjahu sein eigenes Wohl über die Sicherheit Israels stellt

Im Windschatten der US-Wahlen feuerte Israels Premier Benjamin Netanjahu in der Nacht zum Mittwoch seinen Verteidigungsminister Yoav Gallant – und damit seinen stärksten politischen Widersacher im Kabinett. Im März 2023 war ein erster Rauswurf des unbotmäßigen Parteifreundes an Massenprotesten im ganzen Land gescheitert.

Experten sehen dies anders: So habe Gallant schon früh im Krieg massivere Schritte gegen die schiitische Hisbollah-Miliz im Südlibanon gefordert. Der Premier akzeptierte sie erst später. Genauso wie Armee und befürwortet Gallant einen pragmatischeren Ansatz und ein Abkommen mit Geiselaustausch und Kriegsende.

Yoav Gallant salutierte nach seiner Entlassung ein letztes Mal vor Pressevertretern in Tel Aviv.

Gallants Nachfolger Israel Katz bedankte sich bei Netanjahu für seine Ernennung. Auch er wolle Israels Sicherheitskräfte „zum Sieg an allen Fronten führen“. Nachfolger von Katz im Außenministerium wird Gideon Sa'ar, früher ein scharfer Kritiker Netanjahus. Nach dem ersten Rauswurf-Versuch 2023 sah Sa'ar Gallant noch als „einzige vernunftbegabte Person im Kabinett“.

Die Medien melden in Berufung auf Mitarbeiter Netanjahus: Auch die Chefs der Armee und Geheimdienste stünden auf der Abschussliste. Netanjahu sprach von einer als „schmutzigen Lügenkampagne“.

Schon ermittelt die Polizei wegen neuer Vorwürfe: So sollen Netanjahus Mitarbeiter geheime Papiere an die Auslandspresse verraten haben, um Verhandlungen um eine Geiselbefreiung zu behindern. Auch sollen sie versucht haben, kurz nach Kriegsbeginn Kabinettsprotokolle nachträglich zugunsten des Premiers „auszubessern“.

In diesen Tagen kommt es zu neuen Anläufen, Israels Justiz zu „reformieren“. Wie schon 2023 durch Versuche, Staatsanwaltschaft und das Oberste Gericht weitgehend zu entmachten. Die Zeitung Yedioth schrieb am Mittwoch: „Bürger Israels, seit heute Morgen leben sie in einer ehemaligen Demokratie“.