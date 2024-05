Hamas stimmte Vorschlag über Waffenstillstand im Gazastreifen zu

Dazu habe er mit dem Ministerpräsidenten Katars, Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, und dem ägyptischen Geheimdienstchef Abbas Kamel telefoniert. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Auch ist offen, wie Israel dazu steht, bzw. darauf reagiert.

UN warnen Israel vor Offensive

Die Vereinten Nationen haben indes Israel vor einer erwarteten Militäroffensive in der Stadt Rafah im Gazastreifen gewarnt. "Jede Eskalation der Feindseligkeiten infolge eines groß angelegten Einmarsches in Rafah wird die Bewohner und Vertriebenen, die derzeit dort leben, über ihre Belastungsgrenze bringen", sagte Sprecher Stéphane Dujarric am Montag in New York angesichts von Hunderttausenden Zivilisten in der Region. Eine Massenevakuierung in diesem Ausmaß sei nicht sicher durchzuführen.