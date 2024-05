Pro-Palästina-Camp: Zelte vor der Uni Wien und im alten AKH

Ein "Pro Palästina“-Protestcamp hat Montagabend im Votivpark am Alsergrund vor der Hauptuniversität Wien für einen Polizeieinsatz gesorgt. Wie auf Videos in Sozialen Medien zu sehen war, stellten die Protestierenden Zelte auf.

Attacke mit Kunstblut

Bei der Antisemitismus-Konferenz in der Wiener Innenstadt hatte ein Mann am Montag Kunstblut verschüttet. In der Akademie der Wissenschaften fand die European Conference on Antisemitism statt. Beim Eintreffen von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und dem Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, schüttete der Mann mehrere Liter Kunstblut in Richtung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Das Büro Edtstadler sprach von einer gezielten Attacke. Bei dem Aktivisten handelte es sich um ein ehemaliges Mitglied der Protestbewegung "Letzte Generation“. Der Protest richtete sich gegen die "Normalisierung eines Völkermordes“ und für einen "Waffenstillstand“ im Gazastreifen, sagte der Aktivist David Sonnenbaum der APA.