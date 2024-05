"Blutattacke": Ministerin Edtstadler flüchtete vor Aktivist

Der Aktivist dürfte Montagfrüh direkt neben dem Eingang Akademie der Wissenschaften (ÖAW) gestanden sein, auf dem Plakat in seinen Händen stand "Genozid". Hintergrund des Treffens in der ÖAW ist die jährlich stattfindende internationale Konferenz gegen Antisemitismus.

"Wir mussten andere Teilnehmer der Konferenz, wie Oskar Deutsch, den Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, nach der Attacke über andere Eingänge in die Akademie bringen. Das ist sehr bedauerlich", so die Sprecherin der Verfassungsministerin weiter.

Edstadler dankte in dem Zusammenhang auch der Wiener Polizei. "Vielen Dank an die Wiener Polizei für das rasche und professionelle Einschreiten, aber auch an die Mitarbeiter vor Ort der Veranstaltung, die sofort reagierten. Es ist beschämend, dass eine Konferenz in Österreich, die sich der internationalen Vernetzung im Kampf gegen Antisemitismus widmet, ohne Polizeischutz nicht mehr friktionsfrei abgehalten werden kann."