Nach sechs Jahren: Trump muss seine Steuererklärungen herausgeben

Für den noch wenige Wochen in demokratischer Hand stehenden Finanz-Ausschuss des US-Kongresses ist es ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk besonderer Güte. Auf Weisung des Obersten Gerichtshofs muss Ex-Präsident Donald Trump nun tun, was er seit drei Jahren mit aller Macht verhindern wollte: die Herausgabe seiner Steuer-Erklärungen für die vergangenen sechs Jahre.

Obwohl unter den neun Richterinnen und Richtern am Supreme Court drei sind, die Trump handverlesen ausgesucht hat, wies das Gericht in ungewohnt brüsker Weise (es gab keinerlei Begründung) den Antrag der Trump-Anwälte zurück. Damit muss die Steuerbehörde IRS kurzfristig die Unterlagen an den zuständigen Ausschuss des Repräsentantenhauses weiterleiten.

Dort haben bis 3. Jänner nächsten Jahres noch die Demokraten die Mehrheit. Entsprechend groß ist der Druck, bis dahin die Papiere erschöpfend auszuwerten. Dabei dreht es sich um den seit Jahren gehegten Verdacht, dass Trump sich als Geschäftsmann in New York über viele Jahre vor Steuerzahlungen gedrückt haben könnte.

Trump zahlte elf Jahre keine Einkommenssteuer

Die New York Times hatten vor zwei Jahren nach monatelanger Recherche berichtet, dass der 76-Jährige, der 2024 zum dritten Mal für das Weiße Haus antreten will, zwischen 2000 und 2017 in elf Jahren gar keine Einkommenssteuer auf Bundesebene gezahlt hat. 2016 und 2017 beliefen sich die Abgaben auf jeweils knapp 750 Dollar.