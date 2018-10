Nach Hessen-Debakel: Druck auf Koalition in Berlin wächst

Am gestrigen Wahltag kündigte sie inhaltliche Konsequenzen an: „Es muss sich in der SPD etwas ändern.“ Außerdem sei der Zustand der Koalition nicht akzeptabel, sie verlangt einen „verbindlichen Fahrplan“. An die Union adressierte sie: Sie müsse ihre „inhaltlichen und personellen Konflikte“ lösen , wobei sie vermutlich Horst Seehofer im Blick hat. Die SPD macht den CSU-Innenminister für den Streit in der Koalition verantwortlich.

Änderungsbedarf sieht auch CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer, die einen Hauptgrund für das „enttäuschende Ergebnis“ ebenfalls im Erscheinungsbild der Koalition ortet: „Sie leistet gute Arbeit, überdeckt sie aber mit Streit.“ Man dürfe nicht mehr länger diskutieren, „ob wir zusammenregieren oder nicht – wir müssen besser werden“.