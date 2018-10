CDU und SPD im freien Fall: Ein deutsches Paradoxon

Das Ergebnis der Bayern-Wahl vor zwei Wochen wäre für Angela Merkel noch kein Grund zur Besorgnis gewesen: Der eine Koalitionspartner, die renitente CSU, vom absoluten Thron gestürzt, der andere, die SPD, auf die Hälfte gedemütigt, damit hätte die deutsche Kanzlerin eigentlich ganz gut leben können.

Das Ergebnis der gestrigen Wahl in Hessen dagegen hat eine bittere andere Symbolkraft: Die Verluste für CDU und SPD stehen symptomatisch für den freien Fall, in dem sich die Partner in Berlin befinden. Letzte Umfrage: 26 Prozent = gerade jeder vierte (!) Deutsche wählt eine der beiden Regierungsparteien. Während die Grünen nicht nur in Bayern und in Hessen zu einer Art neuer Volkspartei werden.