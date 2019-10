Nach Einigung mit Türkei: Russische Militärpolizei in Nordsyrien

Ideal wäre aus ihrer Sicht eine Mission auf Basis des bestehenden UNO-Sicherheitsrats-Beschlusses zu Syrien unter UNO-Führung analog zum UNO-Stabilisierungseinsatz MINUSMA in Mali, sagte sie nach Angaben von Teilnehmern am Mittwoch. Die Aufgaben der Mission sollten die Trennung der Konfliktparteien, die Überwachung einer Waffenruhe sowie die Erstellung von Lagebildern sein.

NATO-Generalsekretär Jens-Stoltenberg reagierte zurückhaltend auf den Vorstoß. „Ich begrüße es, dass NATO-Alliierte Vorschläge haben, wie man einer politischen Lösung näher kommen kann“, sagte Stoltenberg am Mittwoch in Brüssel. Eine politische Lösung könne unterschiedlicher Gestalt sein, müsse aber alle Beteiligten vor Ort einbeziehen. Kramp-Karrenbauer könne ihre Ideen am morgigen Donnerstag den NATO-Verteidigungsministern in Brüssel vorlegen.

Ein in Deutschland lebender syrischer Kurde hat sich unterdessen vor dem Gebäude des UNO-Flüchtlingshilfswerks ( UNHCR) in Genf in Brand gesteckt. Der 31-Jährige sei schwer verletzt worden, sagte der Polizeisprecher Silvain Guillaume-Gentil der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Nach Angaben der Polizei hat der Mann sich Mittwoch früh vor dem Gebäude mit Benzin übergossen und angesteckt. UNHCR-Sprecher Andrej Mahecic sagte, der Mann habe dann versucht, in das Gebäude zu gelangen. Die Sicherheitskräfte seien ihm sofort zur Hilfe geeilt und hätten die Flammen innerhalb kürzester Zeit gelöscht.