Nach drei Anläufen ist Merz am Ziel

Für einen Augenblick fällt das Mikro aus, dann ist Friedrich Merz wieder am Wort: Er wirkt gefasst, nicht gerade euphorisiert. Vielleicht, weil er mit dem Ergebnis gerechnet und gleichzeitig begriffen hat: Nun muss er wirklich liefern. Nach zwei erfolglosen Anläufen hat er es geschafft. Der 66-Jährige ist neuer Chef der deutschen Christdemokraten. 62,1 Prozent der Parteimitglieder haben es so gewollt.

Dass der Mann aus dem Sauerland ein solches Ergebnis einfuhr, überrascht wenig. Er gilt als Liebling der Basis, bei seinen Versuchen, CDU-Vorsitzender zu werden, kam er zweimal mit einem knappen Ergebnis auf Platz zwei. Was das Bild einer gespaltenen Partei zeichnete in der Merz polarisiert wie elektrisiert. Wie überhaupt mit seiner Geschichte vom Merkel-Antipoden, den die Kanzlerin vom Fraktionsvorsitz der Union verdrängte und der 2018 doch zurückkehrte, um die am Boden liegenden CDU in alte glänzende Zeiten zurückzuführen – doch damals scheiterte er. Doch er verkörpert die Sehnsüchte, die manche in den Merkel-Jahren vermisst haben: Wirtschaftsaffinität, Rückbesinnung auf konservative Werte, Klartext.

Wie diese Geschichte nun weitergeht?

Vielleicht etwas anders, als Merzianer sich erhoffen. Die Partei ist nach dem 24,1-Prozent-Ergebnis bei der Bundestagswahl zutiefst verunsichert, es fehlt an Kurs und Führung. Seit Merkel 2018 den Vorsitz abgegeben hat, herrscht ein Macht-Vakuum, das weder Annegret Kramp-Karrenbauer noch Armin Laschet füllen konnten.