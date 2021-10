Gesucht: Wege zur Erneuerung der CDU

Dass sich viel ändern muss, ist im Konrad-Adenauer-Haus angekommen. Die CDU will nicht zur Tagesordnung übergehen, das Wahlergebnis aufarbeiten, externe Köpfe miteinbeziehen und den Parteivorstand neu wählen – erklärte Generalsekretär Paul Ziemiak am Montag. Ebenso, dass man die Mitglieder mehr miteinbeziehen wolle. Am 30. Oktober soll bei einer Konferenz mit den Kreisvorsitzenden geklärt werden, ob die Laschet-Nachfolge durch eine Mitgliederbefragung entschieden wird. Am 2. November wird der Bundesvorstand beraten und einen Parteitagstermin finden. Bei einer Befragung durch die Basis rechnen sich Anwärter wie Merz bessere Chancen aus. Andere in der CDU fürchten wiederum einen zu langen Prozess. Die Partei müsste schnell mit einer neuen Führung arbeiten – sollten etwa die Sondierungen zwischen FDP, Grüne und SPD scheitern und die CDU zum Zug kommen. Allerdings wird auch der Vorschlag von Laschet, er selbst könnte einen Konsenskandidaten vorschlagen, von einigen kritisch beäugt, könnte er doch an der Basis vorbei entscheiden.

Wer auch immer ihm nachfolgt, wird künftig auch einen in die Schranken weisen müssen, der am Wochenende wieder nachtrat: „Es ist einfach so: Am Ende wollten die Deutschen einen anderen Kanzlerkandidaten als den, den CDU und CSU aufgestellt haben“, erklärte Söder bei einem Auftritt vor der Jungen Union in Deggendorf.

Der Zwist zwischen CDU und CSU ebenso soll aufgearbeitet werden. Ziemiak: „Es muss alles auf den Tisch, was im Wahlkampf passiert ist “