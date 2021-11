Merz zum Dritten: Diesmal nicht nur One-Man-Show?

Um all das anzugehen, brauche es ein Team, so Merz. Wer sich an seine Bewerbung 2019 erinnert, wird erstaunt sein: Damals präsentierte er sich als Einzelkämpfer („Ich spiele hier auf Sieg und nicht auf Platz“). Nun klingt er etwas demütiger. #TeamCDU steht hinter ihm an der Wand: Als Mitstreiter stellt er den früheren Berliner Sozialsenator Mario Czaja vor, der Generalsekretär werden soll. Christina Stumpp, Landespolitikerin aus Baden-Württemberg, könnte Stellvertreterin werden, dafür muss die CDU erst ihre Satzung ändern. Die Frage, warum nicht sie als Generalsekretärin kandidiere, beantwortet Merz für sie: Es habe mit der familiären Situation zu tun.

Ein anderes Etikett, das ihm anhaftet, versucht er loszuwerden: „Es wird mit mir hier keinen Rechtsruck in der Union geben“, betonte er – wohl in Richtung Norbert Röttgen. Der CDU-Außenpolitiker tritt mit Franziska Hoppermann als Generalsekretärskandidatin an und erklärte sich zum „Mann der Mitte“ – einer, der es ebenfalls noch mal wissen will. 2019 schied er in der ersten Runde aus. Bleibt abzuwarten, ob der einzig Neue im Bewerber-Bund, Kanzleramtschef Helge Braun, Überraschendes liefert.

S. Lumetsberger, Berlin