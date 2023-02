Nach dem Erdbeben: 600 Kinder ohne Eltern und erwachsene Verwandte

Nach dem verheerenden Erdbeben sind mehr als 600 Kinder im türkischen Teil der Region noch immer ohne Begleitung.

953 Kinder seien mittlerweile wieder mit ihren Familien vereint, teilte das türkische Präsidialamt mit (Stand: Samstag, 18:20 Uhr).

Von 247 Kindern fehlen weiterhin Informationen über deren Identitäten.

Das sind die Angaben aus dem türkischen Bebengebiet, aus dem syrischen liegen keine Informationen vor.

In der Türkei sind bisher mehr als 40.000 Menschen bei dem Beben ums Leben gekommen, in Syrien fast 6000. Die Bergungsarbeiten sind noch in Gang, die Chancen auf Rettung sind inzwischen verschwindend gering.