Nach Angriff auf Schulkinder: Proteste in Pakistan

Nach einem Angriff auf Schulkinder im Swat-Tal im Norden Pakistans am Montag sind am Dienstag Tausende von Menschen auf die Straße gegangen. Die Demonstranten forderten ein "Ende des Terrorismus" und mehr Schutz durch den pakistanischen Staat.

Am Montag hatten Angreifer auf zwei Schulbusse geschossen und dabei vier Buben verletzt sowie einen der Fahrer getötet. Zu dem Angriff hat sich bisher noch niemand bekannt, die mutmaßlichen Täter konnten Berichten zufolge auf ihren Motorrädern flüchten. In der gleichen Region verletzten Taliban-Kämpfer 2012 die damals 15 Jahre alte, spätere Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai in ihrem Schulbus durch Schüsse schwer.

Die Taliban stehen international wegen ihres Vorgehens gegen säkulare Bildung in der Kritik, insbesondere bei Frauen und Mädchen. Seit einigen Monaten gewinnen die militanten Islamisten im Norden des Landes wieder an Stärke, was wiederholt zu Protesten von Anwohnern geführt hat. Sie fordern ein stärkeres Vorgehen des Militärs gegen die Taliban.