Pakistan befürchtet nach Rekordfluten nun Epidemien

Nach den Rekordfluten der vergangenen Wochen befürchtet Pakistan nun den Ausbruch von Epidemien. Millionen Kinder könnten in den am schwersten betroffenen Regionen noch erkranken, meldeten Behörden des asiatischen Landes am Montag. Allein in der südlichen Provinz Sindh seien bereits eine Million Menschen in Behandlung wegen Krankheiten, die sich durch das Wasser ausgebreitet hätten - die Hälfte davon Kinder unter fünf Jahren.

Besonders häufig seien etwa Typhus, Hepatitis oder Durchfall. Das Militär sowie Hilfsorganisationen seien an Ort und Stelle, um medizinische Hilfe zu leisten.