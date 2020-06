Mursi: Ein Islamist für jedermann

Mursi hat die Präsidentschafts-Stichwahl in Ägypten vom 17. Juni für sich entschieden, das wurde am Sonntag offiziell verkündet. Er ist jetzt Präsident mit beschnittenen Kompetenzen, erst vor wenigen Tagen hat der interimsmäßig regierende Militärrat seine Macht eingeschränkt. Mursi wird nicht Oberbefehlshaber der Armee sein, er wird die Zustimmung des Militärrats brauchen, wenn er einen Krieg erklären will oder die Streitkräfte im Inneren des Landes einsetzen will.

Das gilt für die Zeit, bis es in Ägypten eine neue Verfassung gibt. Die wird frühestens im Herbst fertig geschrieben sein. Erst dann wird klar, wie mächtig der Präsident überhaupt sein wird.

Ein erstes starkes Statement setzte er aber bereits. Er werde den Präsidentschaftseid nicht vor dem Verfassungsgericht ablegen. Er mache das nur vor dem im Jänner gewählten Parlament, das eine islamistische Mehrheit hatte und das der Militärrat vor Kurzem aufgelöst hat.