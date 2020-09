Moria-Brand: "Wenn sie das Feuer selber legten, taten sie das einzig Richtige"

Von Schlafplatz zu Schlafplatz gingen die griechischen Polizisten auf Lesbos am Donnerstag in den frühen Morgenstunden. Sie sollten die nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria obdachlosen Menschen in ein neues, provisorisches Zeltlager bringen. Mehrere Tausend Flüchtlinge und Migranten sind dort – teilweise freiwillig – bereits angekommen. Viele weigern sich jedoch, weil sie fürchten, dort erneut monatelang festzusitzen.

Am Samstag müssen sich vier junge Männer aus Afghanistan einer ersten Anhörung stellen. Sie sollen für den Brand im Lager Moria verantwortlich sein. Die Staatsanwaltschaft der Insel wirft ihnen Bildung einer kriminellen Vereinigung und Brandstiftung vor. Die 19- und 20-Jährigen sind am Dienstag festgenommen worden. Zwei verdächtige 17-Jährige sollen am Montag vor Gericht erscheinen.