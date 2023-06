Moldau: Wie kleine Gemeinden die große Abwanderung stoppen wollen

Feuerwehren, Musikkapellen, Tanzkurse – was die Leute zusammenbringt, hält sie vielleicht hier, so der Gedanke in immer mehr Gemeindebüros. Die Bevölkerung soll die Dinge selbst in die Hand nehmen, anstatt darauf zu warten, dass jemand in Chisinau sich ihrer zahlreichen Probleme annimmt.

Mădălina wünscht sich, dass das funktioniert. Ihr kommen die Tränen, als sie sagt: „Wenn die Menschen zurückkämen, wäre Selemet ein großartiger Ort.“ Und Leila, die in die USA auswandern will? Was wünscht sie sich? „Dass Moldau so schön bleibt.“ Auch dann, wenn sie weg ist.

Die Reise kam in Kooperation mit dem Österreichischen Gemeindebund zustande.