Mitreden, kein "weiter so“: Was Bürger von der EU wollen

Es muss ja nicht gleich eine Revolution sein – aber gewünscht sind Ideen und Impulse, die die Europäische Union im Sinne ihrer Bürger verbessern. Anlass zu Frust gab es in Zeiten der Pandemie ausreichend. Wegen des schleppenden Impftempos etwa befanden viele Europäer die EU als zu behäbig und bürokratisch.

Nun hofft die von oben – also von EU-Kommission, EU-Parlament und EU-Regierungen – eingesetzte „Konferenz für die Zukunft Europas“ auf kräftige Reformanstöße von unten – also von den Bürgern. Was muss anders werden? Welches Europa wird gewünscht?

Seit gestern, Montag, gibt es die Möglichkeit, in ganz Europa in allen Landessprachen über eine Online-Plattform digital mitzureden (deutsch: https://futureu.europa.eu/?locale=de).