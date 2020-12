„Mein Bemühen, mich jeden Morgen in den Spiegel schauen zu können"

Herr Schieder, was war aus Ihrer Sicht Ihr größter politischer Erfolg des Jahres?

Das war sicher die Etablierung des EU-Wiederaufbaufonds oder anders gesagt: das Lernen aus den Fehlern der Krise von 2008. Man nimmt angesichts der massiven wirtschaftlichen und sozialen Folgen von Covid auf dem Finanzmarkt ordentlich viel Geld in die Hand.

Sie meinen damit das gemeinsame Schulden Aufnehmen?

Schieder: Ja, das ist ein Erfolg.

Karas: Ein Riesenerfolg.

Das gemeinsame Schulden Aufnehmen weckt aber doch auch bei Menschen Ängste?

Schieder: Ja, bei solchen, die ein ökonomisches Verständnis von minus 4 haben. Sonst würde man gleich erkennen, dass es natürlich gut ist, dass die Europäische Union Mittel bereitstellt, um gemeinsam in unsere Zukunftsaufgaben zu investieren. Beispielsweise können wir die Klimakrise nur gemeinsam bewältigen.

Karas: Wenn man den Bürgern nicht erklärt, was mit dem Geld geschieht, sind sie zurecht skeptisch. Das ist die Verlogenheit und die Doppelbödigkeit der Informationspolitik sehr vieler Regierungen, die so tun, als wären sie nicht dabei, wenn in Europa etwas entschieden wird. Wenn ich mir in Österreich als Beispiel hernehme: Wir zahlen 1,3 Milliarden Euro pro Jahr Mitgliedsbeitrag. Aber allein die Teilnahme am Binnenmarkt macht 35 Milliarden Euro volkswirtschaftlichen Nutzen aus. Jeder muss seinen Teil am Ganzen leisten. Die Frage ist: Was bedeutet uns die Europäische Union? Empfinden wir uns als aktiven Teil und als europäische Bürger? Oder glauben wir, dass wir den Retourgang in den Nationalismus einschlagen müssen?

Was muss in Europa 2021, noch immer in der Coronakrise, unbedingt passieren?

Schieder: Europa muss eine Antwort geben auf die steigende Arbeitslosigkeit und die wirtschaftliche Krisensituation gleichzeitig nutzen, um einen Schritt nach vorne zu machen. Corona hat die Spaltung in der Gesellschaft vergrößert, zwischen denen, die Chancen haben und jenen, die keine haben. Wir müssen schauen, dass uns diese Spaltung nicht zerreißt.

Ihre Pläne in den Ferien?

Karas: Viel schlafen. Viel wandern gehen.

Schieder: Und viel kochen!