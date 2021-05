Mit Tempo 90 geht es in Spanien schon ins Gefängnis

Bemerkenswert ist die Höhe der Strafen, mit denen Überschreitungen geahndet werden. Bis 50 km/h kostet diese 100 Euro, bis 60 km/h schon 300 Euro. Von da an wird es noch dramatischer. Führerscheinentzug droht ab 80 km/h und wer mit 90 km/h durch eine Stadt brettert, landet für mindestens 3 Monate im Gefängnis. Auch Touristen sollten sich in Acht nehmen, Strafen aus Spanien werden auch in Österreich exekutiert.

Wie und wo die Tempolimits im Detail gültig sind, entscheiden im ausgesprochen föderalen Spanien weiterhin selbstständig die Provinzen. Auf 70 Prozent der Straßen, so kalkuliert der spanische Rundfunk, gilt von jetzt an Tempo 30. In der Hauptstadt Madrid etwa gilt schon seit 2018 Tempo 30, allerdings gab es für zahlreiche Straßen Ausnahmen, die jetzt konsequent abgeschafft werden. In Barcelona gibt es Tempo 30 zwar schon seit 2007, dafür aber sind es auch in Zukunft nur 75 Prozent der Straßen, auf denen das Limit gilt.