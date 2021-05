„Wir sind frei“ - Wie Spanien das Ende des Lockdowns feiert

Sonntagfrüh tanzen junge Leute auf den Plätzen der Stadt, Arm in Arm hüpfen sie vor den Kameras auf und ab, in den Brunnen, ohne Masken, mit Bierdosen in der Hand, obwohl das Trinken auf der Straße seit 2002 verboten ist und in Madrid mit einer Strafe von mindestens 500 Euro geahndet wird. Es ist ein Moment in dem scheinbar alle Regeln außer Kraft gesetzt sind, reine Realitätsflucht.

Ayuso, die "Königin der Bars"

Bereits am nächsten Morgen empfiehlt die Gesandte der Nationalregierung, dass Madrid eine erneute Ausgangssperre einführt. Aber das ist das letzte, was die wiedergewählte Regionalpräsidentin Isabel Diaz Ayuso will. Ihre konservative Partei PP hat bereits am Wahltag in der Vorwoche eine eigene Straßenparty veranstaltet. Vor der Parteizentrale im Zentrum der Stadt versammelten sich ihre Wähler und Fans, mit Spanienflaggen und blau, also in der Parteifarbe gekleidet, tanzten sie ausgelassen. „Libertad“ – Freiheit – war das Wahlmotto der Partei und für diesen Begriff steht Siegerin Ayuso nun um so mehr.