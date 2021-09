EU kämpft mit Stacheldraht und Papierkram gegen Migration aus Belarus

Im sumpfigen Grenzgebiet kamen bereits mehrere Migranten um. Warschau will den Ausnahmezustand in einem drei Kilometer breiten Streifen entlang der Grenze zu Belarus um 60 Tage verlängern. Journalisten und Helfer haben dort keinen Zutritt. Johansson will an diesem Donnerstag nach Warschau reisen und sich ein Bild von der Situation vor Ort machen.

Uneinigkeit innerhalb EU

In der EU-Kommission ist man sich in der Zwischenzeit noch uneinig, wie weiter vorgegangen werden soll: Polen warnte am Mittwoch vor einem weiter anhaltenden Migrationsdruck. Der freiheitliche Delegationsleiter im Europaparlament, Harald Vilimsky, forderte in einer Aussendung: "Die EU muss mehr Druck auf Drittländer ausüben, damit diese einerseits Schlepper bestrafen. Andererseits brauchen wir mehr Druck, damit Herkunftsländer ihre Staatsangehörigen auch zurücknehmen."

Die Delegationsleiterin der Grünen im EU-Parlament, Monika Vana, forderte hingegen "legale Einwanderungs- und sichere Fluchtwege nach Europa". Das alleinige Vorgehen gegen Schlepperbanden und Schwarzarbeit von Migranten sei "wirkungslose Symptombekämpfung, die am Kern der Sache vorbeigeht".