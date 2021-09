Polens Grenzschutz warnt Migranten per SMS: "Geht zurück nach Minsk!"

Polens Grenzschutz warnt Migranten an der Grenze zu Belarus per SMS vor dem Versuch einer illegalen Einreise in die EU. "Die polnische Grenze ist abgeriegelt. Belarussische Stellen haben euch Lügen erzählt. Geht zurück nach Minsk! Nehmt keine Tabletten von belarussischen Soldaten", heißt es in der Kurznachricht auf Englisch, wie Innenminister Marius Kaminski per Twitter mitteilte.

In den vergangenen Wochen wurden mehrere tote Migranten im Grenzgebiet aufgefunden. Zwei Männer einer Gruppe, von der ein Iraker verstarb, hatten polnischen Grenzschützern davon berichtet, von belarusischen Uniformierte Tabletten ausgehändigt bekommen zu haben - für den Fall, dass ihnen kalt würde. Bei der Obduktion soll überprüft werden, welche Stoffe im Spiel gewesen sein könnten.