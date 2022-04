Mit dem Rollstuhl in die Ukraine

Egal, wo man zu erzählen beginnt: Es steckt sehr, sehr viel Leben in dieser Frau. Konzentriert und durchsetzungsfähig wirkt sie in dieser knappen Stunde Interviewzeit, die wir vor ihrem nächsten Termin haben. Ein kurzes Treffen in einem Wiener Hotel, zwischen atemlosen Ankommen und dem nächsten Aufbruch. Gerade kommt die junge Frau von einer Rettungsaktion aus der Ukraine. Sie arbeitet an der Seite von Mykola Kuleba, bis vor Kurzem Kinderrechtsbeauftragter des ukrainischen Präsidenten. Der vierfache Vater koordiniert heute Hilfsorganisationen in der Ukraine, um Kinder aus Kampfgebieten in Sicherheit zu bringen. Mehr als 10.000 Kinder, insbesondere Waisen und Kinder mit Behinderung, konnten Kuleba und seine Mitstreiter in der NGO Save Ukraine bisher evakuieren. Mit dabei als Expertin für Behindertenrechte: Léopoldine Despointes. Doch mehr, viel mehr müsse getan werden, um zu helfen, sagt sie. Ein großes Problem, auch im Krieg, sei der Menschenhandel. Ja, mit behinderten Kindern werde Menschenhandel betrieben, von sexuellem Missbrauch ganz zu schweigen. „Die Situation ist eine Katastrophe. Ich hatte keine andere Wahl, als mich hier zu engagieren.“