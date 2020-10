KZ Hinterbrühl: Das Grauen blieb Teil seines Lebens

Bei Tag und bei Nacht schufteten die Häftlinge, Deportierte aus ganz Europa, in den unterirdischen Stollen, ursprünglich Resultat von Brunnenbohrarbeiten. Nach einem gigantischen Wassereinbruch entstand hier ein See, der im Jahr 1932 als „Seegrotte“ für Besucher geöffnet wurde. Als die Nazis einen bombensicheren Produktionsstandort für eine Flugzeugfabrik suchten, fiel die Wahl auf die Grotte.

Man pumpte das Wasser ab. Zwangsarbeiter bauten hier, Seite an Seite mit Facharbeitern aus der Gegend, Flugzeugrümpfe. Sie wurden von KZ-Wächtern beaufsichtigt. Wer auffiel, der wurde gefoltert, mit geladenen Elektrokabeln geprügelt oder erschossen. SS-Gruppen kamen aus Wien zur Lagerbesichtigung. Um zu demonstrieren, wie effizient der elektrische Zaun war, wurden Häftlinge hineingeworfen. Sie starben qualvoll.

In den letzten Kriegstagen 1945 löste die NS-Führung das Außenlager auf und befahl den KZ-Häftlingen, ins 207 Kilometer entfernte KZ Mauthausen zu marschieren – was nur wenige überleben sollten. Am 1. April 1945 wurden auf dem Appellplatz des Lagers Hinterbrühl mehr als tausend Deportierte versammelt – auch aus anderen Lagern, die Kleidung zerschlissen, die Köpfe kahl und voller Angst. Man spürte, dass etwas in der Luft lag, heißt es in Martinis Erinnerungen. Würde man nun auch sie in den Stollen ermorden? In einer Ecke des Platzes stand ein alter Anhänger mit weißen, in Papier gehüllten Bündeln. Es waren die Leiber der nicht gehfähigen Kranken, die in der Nacht zuvor mit einer Benzinspritze ins Herz getötet worden waren.