Bundesregierung beschließt Kauf des ehemaligen KZ Gusen

Der Beschluss der Bundesregierung, das ehemalige KZ Gusen in Oberösterreich zu kaufen, fällt auf einen symbolträchtigen Tag. Am Freitag, 75 Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation des NS-Regimes und dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, verkündete die Regierung, in Verhandlungen mit den Grundeigentümern einzutreten.

Um die Zukunft des Außenlagers des KZ Mauthausen gibt es seit vielen Jahren Diskussionen. Zuletzt hatte Polen Österreich für den Umgang mit dem Außenlager, das das flächenmäßig größte Konzentrationslager in Österreich war und eine besonders hohe Todesrate aufwies, kritisiert. 35.000 Menschen sind dort binnen weniger Jahre ermordet worden.