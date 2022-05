Mindestens sechs Tote bei Anschlag in Pakistan

Bei einem Selbstmordattentat im Nordwesten Pakistans sind mindestens sechs Menschen gestorben. Unter den Toten in einer Region an der Grenze zu Afghanistan seien drei Soldaten und drei Kinder, teilte die Medienabteilung des Militärs am Sonntag mit.

Der Selbstmordattentäter sprengte sich in dem Ort Miranshah in der Nähe eines Militärfahrzeugs in die Luft, als die Soldaten am späten Samstag in der Gegend patrouillierten, wie lokale Medien berichteten. Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat.

Vermehrte Angriffe in der Region

In der Region Nord-Waziristan, einer früheren Hochburg von Al-Kaida und anderen militanten Islamisten in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa, haben die Angriffe auf Sicherheitskräfte zuletzt wieder zugenommen. Auch die pakistanischen Taliban intensivierten ihre Angriffe - offenbar beflügelt vom Erfolg der afghanischen Taliban. Diese haben im Zuge des internationalen Truppenabzugs seit August 2021 die Macht in Kabul übernommen.