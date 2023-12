Meloni lobte das mit Albanien unterzeichnete Abkommen

Nach albanischem Recht muss das Verfassungsgericht innerhalb von drei Monaten nach Einreichung der Klage, das heißt bis zum 6. März, eine Entscheidung treffen. Die erste Sitzung des Gerichts ist für den 18. Jänner angesetzt.

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni hatte erst am Dienstag das mit Albanien unterzeichnete Abkommen gelobt. "Das Abkommen mit Tirana ist dazu bestimmt, ein wichtiges Instrument im Kampf gegen Menschenhändler zu werden. Wir wollen nur denjenigen die Einreise in das europäische Hoheitsgebiet ermöglichen, die das Recht auf internationalen Schutz haben", so Meloni.

"Italien ist in ständigem Dialog mit der Europäischen Kommission über das Abkommen. Ziel ist die vollständige Einhaltung des EU-Rechts", sagte Meloni in ihrer Erklärung vor der Abgeordnetenkammer im Vorfeld der Tagung des Europäischen Rates am Donnerstag und Freitag.