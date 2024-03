Wo die Migration ums Fünffache zunimmt und woher die meisten Flüchtlinge kommen

All das ist nun hinfällig – insbesondere, weil das Schleppertum eine willkommene Einnahmequelle in der nigrischen Bevölkerung war. Das Geschäft soll Berichten zufolge wieder boomen – die aktuellen IOM-Zahlen geben einen weiteren Hinweis darauf. Dazu kommt, dass die anhaltenden Kämpfe zwischen Regierungstruppen, Rebellen und Islamisten in der Sahelzone zu größeren Fluchtbewegungen führen.

Sexuelle Ausbeutung

Vor allem für Frauen ist das Risiko hoch, auf dem Weg nach Europa Opfer von Sklaverei, sexueller Ausbeutung oder Vergewaltigung zu werden. In Ländern wie Libyen, wo Flüchtlinge und Migranten nicht selten in Lagern zur Zwangsarbeit verpflichtet werden, wird die Situation nicht besser. Dennoch geben die meisten Flüchtlinge und Migranten an, in Libyen Arbeit zu suchen. Inwieweit das zutrifft, dürfte sich in den kommenden Monaten weisen. Auch wird sich zeigen, ob der Migrationsdeal, den die Europäische Union im Juli vergangenen Jahres mit Tunesien abgeschlossen hatte, halten wird. Tunesien sollte Finanzhilfen von bis zu 900 Millionen Euro erhalten und im Gegenzug stärker gegen Schlepper und illegale Überfahrten vorgehen. Immer wieder kam es zu diplomatischen Verwerfungen, aktuell sinken die Zahlen der Flüchtlinge und Migranten auf dieser Route deutlich. Laut Frontex um 70 Prozent. Im Jänner und Februar dieses Jahres sollen 4.300 Menschen über diese Route gekommen sein.