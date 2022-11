Midterms in den USA: Die Kongresswahlen haben begonnen

In den USA haben die Zwischenwahlen begonnen. Erste Wahllokale öffneten am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) in östlichen Bundesstaaten wie Vermont oder Connecticut. Die letzten Wahllokale schließen am Mittwoch um 7 Uhr (MEZ). Bei den "Midterms" wird über die Mehrheitsverhältnisse im Senat und dem Repräsentantenhaus, sowie über zahlreiche Gouverneursposten und andere wichtige Ämter entschieden. Präsident Joe Bidens Demokraten droht der Verlust ihrer Mehrheit im Kongress.

Demokraten drohen Verluste

Mit aussagekräftigen Ergebnissen wird am frühen Mittwochmorgen mitteleuropäischer Zeit gerechnet. Sollten Bidens Demokraten ihre knappe Mehrheit im US-Parlament verlieren, dürften die Republikaner Bidens Politik in den kommenden zwei Jahren weitgehend blockieren. Während das Repräsentantenhaus Umfragen zufolge wahrscheinlich an die Republikaner fallen wird, dürfte es im Senat sehr knapp werden. In mehreren US-Bundesstaaten droht ein Kopf-an-Kopf-Rennen.