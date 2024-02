Star-Kolumnistin heizt Gerüchteküche um Kandidatur Obamas an

Der Satz steht seit Jahren wie in Stein gemeißelt in der politischen Landschaft Amerikas. „Es gibt drei Dinge, die im Leben sicher sind: der Tod, Steuern, und dass Michelle nicht als Präsidentschaftskandidatin antreten wird.“ So sagte es ihr Gatte Barack Obama 2016.

Je näher der Wahltermin im November rückt und damit das in Umfragen von einer Mehrheit der Wähler weithin verschmähte Rückspiel von Joe Biden und Donald Trump, desto häufiger werden Zweifel geschürt, ob die frühere First Lady wirklich politisch abstinent bleiben will.

Daran ist die Mutter zweier erwachsener Töchter nicht ganz unschuldig. In einem Interview mit dem Podcaster Jay Shetty ließ die 60-Jährige vor Kurzem einen kryptischen Satz fallen, den manche als versteckte Kampfansage interpretierten. Ohne den Namen zu nennen, sagte sie, ihr „graut” davor, was bei der Wahl am 5.11. an der Spitze des Staates geschehen könne. Gemeint war die laut Umfragen mögliche Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus.

Star-Kolumnistin heizt Gerüchteküche an

Nachfragen des Moderators, ob sie, die 2018 und 2019 in einer Gallup-Umfrage zur beliebtesten Amerikanerin gewählt wurde, eigenhändig versuchen wird, den Rechtspopulisten zu stoppen, unterblieben.

Dafür meldete sich wenige Tage später Cindy Adams zu Wort. Und seither brechen die Dämme. Die 93 Jahre alte Star-Klatschkolumnistin der New York Post, der in den vergangenen Jahrzehnten so mancher Scoop über die Schönen, Reichen und Mächtigen gelungen ist, ließ sich aus anonymen Quellen mit einem angeblichen Geheim-Plan versorgen.