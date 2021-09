Merkels Schatten: Auf den Spuren von Steve Jobs und Sean Connery

Sean Connery

Er gilt vielen als der einzig wahre James Bond. Der Schotte verkörperte den britischen Geheimagenten in den ersten fünf Kinofilmen und verhalf der Rolle zu Weltruhm. Zwar haben einige seiner mittlerweile fünf Erben selbst Wege gefunden, 007 erfolgreich anders darzustellen (etwa Daniel Craig), doch gerade der unmittelbare Connery-Nachfolger hatte es schwer. George Lazenby blieb nur ein einziger Auftritt vergönnt („Im Geheimdienst seiner Majestät“).

Helga Rabl-Stadler

Auch die 73-Jährige definierte eine Rolle neu – und zwar jene der mächtigen Festspielpräsidentin in ihrer Geburtsstadt Salzburg. In ihrer unlängst zu Ende gegangen, 26 Jahre andauernden Amtsperiode er- und überlebte sie sieben künstlerische Intendanten. Nicht selten war es die promovierte Juristin und langjährige Journalistin selbst, die in der Öffentlichkeit Akzente setzte. Das Erbe, das sie nun hinterlässt, kann wahrlich nicht Jedermann verwalten.