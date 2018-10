Merkel wagt es: Anfang vom Ende der Macht

Bisher habe sie darauf bestanden, dass beide Ämter zusammengehören. Dass dies nun anders laufen solle, sei „ein Wagnis, keine Frage“. Sie halte es aber für vertretbar, dieses Wagnis einzugehen.

Mehr Wagnis, mehr Risiko, das hätten sich Parteifreunde schon früher erhofft. Etwa nach der Bundestagswahl, wo die CDU das schlechteste Ergebnis in der Parteigeschichte einfuhr. Als Merkel am Tag der Niederlage im Adenauer-Haus stand und sagte: Sie wüsste nicht, „was man hätte anders machen sollen“, war das für viele die falsche Botschaft. Und Wasser auf den Mühlen ihrer Gegner, die ihr fehlende Visionen vorwarfen. Seither gelang es weder ihr noch jemand anderem, das Bild, dass es sich nur um ein Weiter-So handelt, zu korrigieren.

Merkel selbst konnte oder kann offenbar keine Antworten mehr darauf geben. Wie auch in den vergangenen Jahren, wo sie alleine auf ihre Person setzte. „Sie kennen mich“, damit warb sie 2013, wie eine nette Nachbarin, die an den Wochenenden aufs Land fährt, dort Kartoffelsuppe kocht. Was solle da schief gehen, wenn sie ihre Glaubwürdigkeit vor Positionen stellte, dürfte sie sich auch 2017 gedacht haben: „Für ein Deutschland, indem wir gut und gerne leben“, lautete der Slogan. Am Ende verlor die CDU mehr als zehn Prozentpunkte.

Ihre Krisen, die Krisen der anderen

Und mit den hohen Verlusten wurde es nicht ruhiger für Merkel. Wobei sie ihre Krisen immer gut zu denen der anderen machen konnte: Jamaika scheiterte am Abbruch der FDP. Die CSU-Truppe um Seehofer, Söder und Dobrindt stand nach ihrem Mini-Aufstand im Juni da, wo sie schon einmal war: Im Eck und mussten sich beschimpfen lassen, so spricht man nicht mit der Kanzlerin. Und die Absetzung des umstrittenen Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen, der Merkel in der Sache um Hetzvideos in Chemnitz widersprach, ließ sie die SPD ausfechten. Die Sozialdemokraten kassierten den Schwarzen Peter, weil es so aussah, als hätte sie alleine seine Beförderung erwirkt.

Da dieses Manöver nachwirkte, viel öffentliche Kritik bekam, sah sie sich letztlich doch zu einer Erklärung genötigt. Sie habe sich zu sehr davon leiten lassen, dass nach einer Versetzung Maaßens die Funktionsfähigkeit innerhalb des Bundesinnenministeriums nicht gestört werde, und nicht so sehr daran, „was die Menschen zu Recht bewegt. Das bedaure ich sehr.“

Doch da war der Schaden schon angerichtet, das Image der Koalition weiter beschädigt, was sich auf die Wahlen in Bayern und Hessen niederschlug.