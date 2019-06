Merkel sagt „immer noch nein“ zu EU-Job

Wobei sie ihr „Nein“ bisher nicht groß erklärte. Was dahinter stecken könnte? Nachdem Merkel den CDU-Vorsitz abgab, kündigte sie an, bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 Kanzlerin zu bleiben. Damit hat sie ein Datum für ihren Abschied definiert, den sie immer selbst bestimmen wollte. Würde sie jetzt abbrechen, brächte sie ihre mühsam organisierte Regierung ins Wanken. Den Rückzug erschwert zudem das Grundgesetz. Merkel müsste im Bundestag die Vertrauensfrage stellen und verlieren, und die Abgeordneten müssten mehrheitlich eine Nachfolgerin wählen. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer ist umstritten.

Zudem: Im Kanzleramt in Berlin herrscht ein perfekt eingespieltes System mit engen Vertrauten, die ihr über Jahre halfen, sich an der Macht zu halten. So etwas lässt sich nicht einfach in Brüssel installieren. Zudem warten dort Unannehmlichkeiten wie der Brexit. Ob sich die 64-Jährige nach 18 Jahren an der CDU-Spitze und 14 Jahren Kanzlerschaft das antun will?

Sandra Lumetsberger und Ingrid Steiner-Gashi