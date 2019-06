EU-Kommissionsposten: Merkel sagt "Nein", Macron sagt "Ja"

Wenn Angela Merkel wollte, dann wäre die wichtigste Personalfrage in der Europäischen Union im Handumdrehen gelöst. Immer wieder wurde sie als Kommissionschefin in Brüssel ins Spiel gebracht. Immer wieder erteilte sie den Werbern aber eine Absage: Jean-Claude Juncker, derzeit an der Spitze der Kommission; oder Frankreichs Staatsoberhaupt Emmanuel Macron. „Wenn sie es machen wollte, würde ich sie unterstützen“, sagte er in einem Interview.

Tatsächlich stünden Angela Merkel in Brüssel wohl all Türen offen. Sie ist die erfahrenste aller europäischen Regierungschefs. Sie genießt quer durch alle politischen Lager hohes Ansehen, ebenso im Ausland. In Harvard wurde sie zuletzt als „Anführerin der freien Welt“ geehrt und gefeiert. Würde die deutsche Kanzlerin also mit dem Job an der Kommissionsspitze liebäugeln, wäre die Debatte schnell beendet.

Doch nichts deutet darauf hin, in Brüssel suchen politische Fraktionen und Regierungschefs weiter hektisch nach einer Lösung – mit bisher überhaupt keiner Tendenz in eine klare Richtung. Beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag sollten eigentlich die Namen für den wichtigsten EU-Job bereits gefunden sein.

Was aber könnte aus Merkels Sicht dagegensprechen, nach 14 Jahren an der Spitze Deutschlands, ihre Kanzlerschaft mit diesem einflussreichen Posten zu krönen?