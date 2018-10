Merkel kündigt Verzicht auf CDU-Vorsitz an - will Kanzlerin bleiben

Druck auf Merkel gewachsen

Nach dem schlechten Abschneiden der CDU bei der Landtagswahl im deutschen Bundesland Hessen war der Druck auf Parteichefin Merkel gestiegen.

"Wer hier in Berlin dieses Ergebnis schönreden will, hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt", sagte der stellvertretende Unionsfraktionschef Carsten Linnemann ( CDU) der Rheinischen Post."Unsere massiven Stimmenverluste lassen befürchten, dass wir weiterhin dabei sind, unseren Status als Volkspartei zu verlieren", so Linnemann.

Die CDU ist in Hessen zwar erneut stärkste Kraft geworden, die Christdemokraten rutschten im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren aber um 11,3 Punkte auf 27 Prozent ab. Bereits am Wahlabend wurde in der CDU über die Zukunft von Kanzlerin Merkel diskutiert.