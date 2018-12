Merkel geht – und wohin ihre CDU?

Zeitweise versuchten sich die zwei aussichtsreichsten Kandidaten Merz und AKK mit Sprüchen zu überbieten. Sie will nach Syrien abschieben, er vermittelte den Eindruck, am Asylrecht basteln zu wollen. Kurz: Sie tappten in die Falle, Probleme nur zu beschreiben. Das bringt zwar Applaus, letztlich aber Enttäuschung. Denn wenn Merz mutmaßt, das Grundrecht auf Asyl sei der Grund, warum Flüchtlinge in Deutschland großzügiger aufgenommen werden, liegt er nicht nur inhaltlich falsch – sondern bedient sich einer gefährlichen Strategie. Nachdem klar wurde, dass er falsch lag (die meisten sind wegen Europa- und Völkerrecht hier, Anm.), relativierte er. Prompt sah er sich in Halle mit einem Fan konfrontiert: Herr Voss, ein älterer Herr, bat ihn keinen Rückzieher zu machen. Musste er aber. Nach rechts blinken, dann zurückziehen – das vergrault jene, die sich Hardliner wünschen, und verprellt Christlichsoziale.

Unter liberaleren CDU-Politikern ist man unglücklich über die Themensetzung: „Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht treiben lassen von jenen, die uns eh nie gewählt haben“, warnte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Er will die Partei breit aufgestellt sehen – im Bund durchaus in einer Jamaika-Koalition wie in Kiel. Diese decke die Breite der Bevölkerung ab: „Wir hätten heute eine völlig andere Stimmung, da hätten alle davon profitiert, auch die FDP“, sagte er zum KURIER.